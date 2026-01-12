Bugün hangi maçlar var ve maçlar hangi kanalda? (12 Ocak 2025 Pazartesi)

Futbolseverlerin her gün yanıtını aradığı “Bugün hangi maçlar var?” ve “Maçlar hangi kanalda yayınlanacak?” soruları, 12 Ocak 2025 Pazartesi günü için de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye’den Avrupa liglerine ve Suudi Arabistan Pro Lig’e uzanan geniş maç programı, akşam saatlerinden itibaren futbol dolu bir gün vaat ediyor.

BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR VE SAATLERİ

Bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri şöyle:

18:00 – L. Varşova vs Puskas A.

18:10 – Al Hazem vs Al Najma

20:00 – Manisa FK vs Ümraniyespor

20:30 – Genoa vs Cagliari

20:30 – Al Ettifaq vs Al Khaleej Saihat

20:30 – Al Hilal vs Al Nassr

22:45 – Juventus vs Cremonese

23:00 – Sevilla vs Celta Vigo

23:10 – PSG vs Paris

MAÇLAR HANGİ KANALDA? (CANLI YAYIN BİLGİLERİ)

12 Ocak 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların canlı yayınlanacağı kanallar da netleşti. En çok merak edilen maçların yayın bilgileri aşağıdaki tabloda yer alıyor.

Maç Saat Canlı Yayın Kanalı Manisa FK - Ümraniyespor 20:00 TRT Spor Genoa - Cagliari 20:30 S Sport Plus, Tivibu Spor Al Hilal - Al Nassr 20:30 S Sport Plus Juventus - Cremonese 22:45 S Sport Plus, Tivibu Spor Sevilla - Celta Vigo 23:00 S Sport Plus PSG - Paris 23:10 beIN Sports 4

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Serie A’da Juventus - Cremonese mücadelesi ve La Liga’da Sevilla - Celta Vigo karşılaşması, Avrupa futbolunu yakından takip eden izleyicilerin odağında bulunuyor. Öte yandan Suudi Arabistan Pro Lig’de oynanacak Al Hilal - Al Nassr maçı, yıldız oyuncuların yer aldığı rekabet nedeniyle günün en çok konuşulan karşılaşmaları arasında gösteriliyor.

Bugün hangi maçlar var?

12 Ocak 2025 Pazartesi günü Manisa FK - Ümraniyespor, Genoa - Cagliari, Al Hilal - Al Nassr, Juventus - Cremonese, Sevilla - Celta Vigo ve PSG - Paris başta olmak üzere birçok maç oynanacak.

Manisa FK - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Manisa FK - Ümraniyespor karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Cremonese maçı hangi kanalda?

Juventus - Cremonese maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor üzerinden canlı izlenebilecek.

SONUÇ

12 Ocak 2025 Pazartesi günü futbolseverleri yerli ve yabancı liglerde birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. “Bugün hangi maçlar var ve maçlar hangi kanalda?” sorusuna yanıt arayan izleyiciler, akşam saatlerinden itibaren TRT Spor, S Sport Plus, Tivibu Spor ve beIN Sports 4 ekranlarında futbol heyecanını canlı olarak takip edebilecek.