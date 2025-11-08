Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? MGM 7 Kasım 2025 Meteoroloji Raporu

Yurt genelinde hava durumu, hafta sonuna girişle birlikte yeniden merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim. Ancak bazı bölgelerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

MGM tahminlerine göre bugün; ülkemizin genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri; ayrıca Doğu Anadolu’da Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildiriliyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Rüzgar

Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan; diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Bursa: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu Çanakkale: 21°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

21°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu

20°C, parçalı bulutlu Kırklareli: 19°C, öğleden sonra sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu. Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 19°C, parçalı bulutlu

19°C, parçalı bulutlu Denizli: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu İzmir: 24°C, yerel sağanak yağışlı

24°C, yerel sağanak yağışlı Muğla: 20°C, yerel sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde sabah ve gece sis bekleniyor.

Adana: 29°C, parçalı ve az bulutlu

29°C, parçalı ve az bulutlu Antalya: 24°C, parçalı bulutlu

24°C, parçalı bulutlu Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu

27°C, parçalı ve az bulutlu Isparta: 20°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.

Ankara: 20°C

20°C Eskişehir: 19°C

19°C Konya: 20°C

20°C Nevşehir: 19°C

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Bolu: 21°C

21°C Düzce: 21°C

21°C Sinop: 22°C

22°C Zonguldak: 19°C

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Amasya: 22°C

22°C Rize: 21°C

21°C Samsun: 19°C

19°C Trabzon: 20°C

Doğu Anadolu

Öğleden sonra Erzurum, Muş, Bitlis’in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olabilir.

Erzurum: 16°C, yerel sağanak yağışlı

16°C, yerel sağanak yağışlı Kars: 17°C, batı kesimleri yağışlı

17°C, batı kesimleri yağışlı Malatya: 22°C, parçalı bulutlu

22°C, parçalı bulutlu Van: 16°C, batısı sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

Diyarbakır: 27°C

27°C Gaziantep: 26°C

26°C Mardin: 25°C

25°C Siirt: 26°C

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Görüş yer yer pus ve sis nedeniyle azalabilir.

Bugün yağmur nerelerde bekleniyor?

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor.

Sis hangi bölgelerde görülecek?

Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşecek mi?

Bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün yurt genelinde sakin ancak yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Yağış beklenen bölgelerde kısa süreli sağanaklar etkili olabilir. Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceğinden özellikle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.