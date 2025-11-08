Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak? MGM 7 Kasım 2025 Meteoroloji Raporu
Bugün hangi bölgelerimizde yağış bekleniyor? Hangi illerde hava güneşli. 8 Kasım 2025 Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmini haberimizde.
Yurt genelinde hava durumu, hafta sonuna girişle birlikte yeniden merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son değerlendirmelere göre ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu hava hakim. Ancak bazı bölgelerde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması öneriliyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
MGM tahminlerine göre bugün; ülkemizin genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri; ayrıca Doğu Anadolu’da Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildiriliyor.
Hava Sıcaklığı
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Rüzgar
Marmara'da rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan; diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Uyarılar
Güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu. Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
- Bursa: 22°C, parçalı bulutlu
- Çanakkale: 21°C, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
- İstanbul: 20°C, parçalı bulutlu
- Kırklareli: 19°C, öğleden sonra sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı yer yer çok bulutlu. Kıyı Ege’de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis görülebilir.
- Afyonkarahisar: 19°C, parçalı bulutlu
- Denizli: 22°C, parçalı bulutlu
- İzmir: 24°C, yerel sağanak yağışlı
- Muğla: 20°C, yerel sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İç kesimlerde sabah ve gece sis bekleniyor.
- Adana: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 24°C, parçalı bulutlu
- Hatay: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 20°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor.
- Ankara: 20°C
- Eskişehir: 19°C
- Konya: 20°C
- Nevşehir: 19°C
Batı Karadeniz
Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
- Bolu: 21°C
- Düzce: 21°C
- Sinop: 22°C
- Zonguldak: 19°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
- Amasya: 22°C
- Rize: 21°C
- Samsun: 19°C
- Trabzon: 20°C
Doğu Anadolu
Öğleden sonra Erzurum, Muş, Bitlis’in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van’ın batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olabilir.
- Erzurum: 16°C, yerel sağanak yağışlı
- Kars: 17°C, batı kesimleri yağışlı
- Malatya: 22°C, parçalı bulutlu
- Van: 16°C, batısı sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.
- Diyarbakır: 27°C
- Gaziantep: 26°C
- Mardin: 25°C
- Siirt: 26°C
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Görüş yer yer pus ve sis nedeniyle azalabilir.
Bugün yağmur nerelerde bekleniyor?
Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Sis hangi bölgelerde görülecek?
Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece sis bekleniyor.
Hava sıcaklıkları düşecek mi?
Bugün sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Bugün yurt genelinde sakin ancak yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Yağış beklenen bölgelerde kısa süreli sağanaklar etkili olabilir. Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşanabileceğinden özellikle sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.