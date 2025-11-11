Bugün Hava Nasıl? 11 Kasım 2025 Hava Durumu Raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son verilere göre, 11 Kasım 2025 Salı günü yurtta çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, yağışın etkisiyle kuzey, iç ve batı bölgelerde kademeli olarak düşüş gösterecek.

METEOROLOJİK GENEL GÖRÜNÜM

Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Hava Sıcaklığı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışın etkisiyle özellikle kuzeybatıdan başlayarak düşecek. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarına gerileyecek.

Rüzgar

Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar özellikle batıda yer yer kuvvetli olabilir.

Bursa: 22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Çanakkale: 18°C – Yerel sağanak yağışlı

18°C – Yerel sağanak yağışlı İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı Kırklareli: 17°C – Yerel sağanak yağışlı

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar hariç birçok ilde sağanak bekleniyor. İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İzmir: 22°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı

22°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı Manisa: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı

20°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı Denizli: 22°C – Sağanak ve gök gürültülü

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Doğu Akdeniz çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Adana: 27°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı

27°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı Antalya: 24°C – Sağanak yağışlı

24°C – Sağanak yağışlı Hatay: 25°C – Sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Batı Karadeniz

Öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve zamanla çok bulutlu hava etkili olacak.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu

Genel olarak parçalı bulutlu. Öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Fırtına beklenmiyor. Marmara ve Ege’de yağış anında görüş mesafesi azalabilir.

Bugün yağmur var mı?

Evet. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve birçok iç bölgede sağanak yağış bekleniyor.

Hangi bölgelerde yağışlar kuvvetli?

Özellikle Marmara'nın batısı, İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağış yer yer kuvvetli olabilir.

Sıcaklıklar düşecek mi?

Evet. Yağışla birlikte sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacak.

Fırtına uyarısı var mı?

Hayır. Denizlerde ve karada güncel bir kuvvetli fırtına uyarısı bulunmuyor.

11 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde yağışlı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Marmara’nın batısında yağışların kuvvetli olabileceği unutulmamalı. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları tavsiye edilir.