Bugün Hava Nasıl? 11 Kasım 2025 Hava Durumu Raporu
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur ne kadar sürecek? Türkiye'de kar yağışı bekleniyor mu? Detaylar haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son verilere göre, 11 Kasım 2025 Salı günü yurtta çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi beklenirken, özellikle Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları, yağışın etkisiyle kuzey, iç ve batı bölgelerde kademeli olarak düşüş gösterecek.
METEOROLOJİK GENEL GÖRÜNÜM
Ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Hava Sıcaklığı
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağışın etkisiyle özellikle kuzeybatıdan başlayarak düşecek. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarına gerileyecek.
Rüzgar
Genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar özellikle batıda yer yer kuvvetli olabilir.
- Bursa: 22°C – Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Çanakkale: 18°C – Yerel sağanak yağışlı
- İstanbul: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
- Kırklareli: 17°C – Yerel sağanak yağışlı
Ege Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Afyonkarahisar hariç birçok ilde sağanak bekleniyor. İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağışın yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
- İzmir: 22°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Manisa: 20°C – Yerel kuvvetli sağanak yağışlı
- Denizli: 22°C – Sağanak ve gök gürültülü
Akdeniz Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Antalya ve Doğu Akdeniz çevrelerinde sağanak bekleniyor.
- Adana: 27°C – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
- Antalya: 24°C – Sağanak yağışlı
- Hatay: 25°C – Sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra Eskişehir, Kayseri, Sivas ve Niğde çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Batı Karadeniz
Öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinde sağanak yağış görülecek.
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve zamanla çok bulutlu hava etkili olacak.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Genel olarak parçalı bulutlu. Öğleden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış bekleniyor.
DENİZLERDE HAVA DURUMU
Fırtına beklenmiyor. Marmara ve Ege’de yağış anında görüş mesafesi azalabilir.
Bugün yağmur var mı?
Evet. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve birçok iç bölgede sağanak yağış bekleniyor.
Hangi bölgelerde yağışlar kuvvetli?
Özellikle Marmara'nın batısı, İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağış yer yer kuvvetli olabilir.
Sıcaklıklar düşecek mi?
Evet. Yağışla birlikte sıcaklıklar kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacak.
Fırtına uyarısı var mı?
Hayır. Denizlerde ve karada güncel bir kuvvetli fırtına uyarısı bulunmuyor.
11 Kasım 2025 tarihinde Türkiye genelinde yağışlı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Ege ve Marmara’nın batısında yağışların kuvvetli olabileceği unutulmamalı. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları tavsiye edilir.