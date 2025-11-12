Bugün Hava Nasıl? 12 Kasım 2025 Çarşamba Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Kasım 2025 tarihli günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok ilde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Özellikle Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte 12 Kasım 2025 hava durumu tahminleri ve il il detaylı meteorolojik görünüm...

GENEL METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun bazı kesimleri ile Akdeniz’in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normallere yakın seyretmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU (12 KASIM 2025)

Marmara Bölgesi

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Marmara’nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların Sakarya çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Bursa hava durumu: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

Kırklareli hava durumu: 16°C - Parçalı bulutlu.

Çanakkale hava durumu: 18°C - Parçalı bulutlu.

Ege Bölgesi

Ege genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kütahya çevrelerinde kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor.

İzmir hava durumu: 22°C - Parçalı bulutlu.

Manisa hava durumu: 18°C - Parçalı bulutlu.

Afyonkarahisar hava durumu: 14°C - Parçalı bulutlu.

Denizli hava durumu: 19°C - Parçalı bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz’in batı ve orta kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Antalya, Adana ve Mersin’de gün boyunca yerel kuvvetli yağışlar görülebilir.

Antalya hava durumu: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana hava durumu: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Hatay hava durumu: 24°C - Parçalı bulutlu.

Isparta hava durumu: 17°C - Parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu genelinde parçalı bulutlu hava hakim. Eskişehir, Sivas ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.

Ankara hava durumu: 15°C - Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Eskişehir hava durumu: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı.

Çankırı hava durumu: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Kayseri hava durumu: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Bölge genelinde kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Bolu hava durumu: 12°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Düzce hava durumu: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı.

Zonguldak hava durumu: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.

Sinop hava durumu: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Çorum dışındaki tüm illerde yağış bekleniyor. Özellikle Giresun ve Trabzon çevrelerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Samsun hava durumu: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı.

Trabzon hava durumu: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağışlı.

Rize hava durumu: 22°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Amasya hava durumu: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum hava durumu: 13°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Kars hava durumu: 14°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya hava durumu: 17°C - Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yağışlı.

Van hava durumu: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı bulutlu ve ılık bir hava hakim.

Diyarbakır hava durumu: 22°C - Parçalı bulutlu.

Gaziantep hava durumu: 21°C - Parçalı bulutlu.

Mardin hava durumu: 21°C - Parçalı bulutlu.

Siirt hava durumu: 22°C - Parçalı bulutlu.

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de yer yer sağanak yağış görülebilir.

Marmara Denizi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyli rüzgar 3-5 kuvvetinde.

Ege Denizi: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey rüzgarı zaman zaman 6 kuvvetinde, dalga boyu 2,5 m'ye kadar çıkabilir.

Karadeniz: Sağanak yağışlı, batısında batı-kuzeybatı rüzgarı 4-6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 3 metreye ulaşabilir.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, yerel sağanak yağış bekleniyor.

Van Gölü: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra rüzgar batıdan 4-6 kuvvetinde esecek.

12 Kasım 2025’te yağış beklenen iller hangileri?

İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Eskişehir, Sivas, Çankırı, Antalya, Adana, Mersin, Trabzon, Giresun, Erzincan, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yağış bekleniyor.

Bugün hava sıcaklıkları artacak mı?

Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Denizlerde fırtına var mı?

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgarlar bekleniyor. Diğer denizlerde ise orta kuvvette rüzgar hakim olacak.

İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 17°C civarında.

Antalya’da bugün yağmur var mı?

Evet, Antalya’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

12 Kasım 2025 hava durumu raporuna göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle dikkatli olunmalı. Sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyrederken, Doğu bölgelerde sıcak hava etkisini sürdürecek. Gün boyunca hava durumu güncellemeleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurularını takip etmekte fayda var.