Bugün hava nasıl olacak? 21 Şubat 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 21 Şubat 2025 tarihli hava tahmin raporu yayınlandı. "Bugün hava durumu nasıl olacak?", "Hangi illerde kar yağışı var?" gibi en çok aratılan sorulara yanıt veren rapora göre, kar yağışı, fırtına ve don tehlikesi etkisini sürdürecek.

"İstanbul’da kar yağacak mı?", "Kar fırtınası hangi illerde etkili olacak?" gibi soruların gündeme geldiği bu süreçte, özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın 40-60 km/saat hızında eseceği tahmin edilirken, Ege ve Akdeniz kıyılarında parçalı bulutlu hava hakim olacak.

"Kar ne zaman duracak?", "Buzlanma ve don riski var mı?" gibi soruların gündeme geldiği bu süreçte, iç kesimlerde buzlanma ve don olayları büyük risk oluşturuyor.

İşte bölgelere göre 25 Şubat hava durumu tahmini:

MARMARA BÖLGESİ

"Marmara'da kar yağacak mı?" sorusunun cevabı MGM'nin raporunda netleşiyor. Marmara genelinde çok bulutlu hava beklenirken, doğu kesimlerde aralıklı kar yağışı görülecek. "İstanbul'da kar fırtınası olacak mı?" en çok aranan sorulardan biri ve cevabı: Evet, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyinde yerel kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İstanbul hava durumu: Çok bulutlu, aralıklı ve kuvvetli kar yağışlı. (2°C)

Kocaeli: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (2°C)

Bursa: Kar yağışı etkisini gösterecek.

(2°C)Edirne: Çok bulutlu. (2°C)

Tekirdağ: Yağış beklenmiyor, ancak çok bulutlu. (3°C)

EGE BÖLGESİ

"Ege’de kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı bölgelere göre değişiyor. Kütahya ve Afyonkarahisar’da kar yağışı beklenirken, kıyı bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. "İzmir hava durumu nasıl?", "Denizli’de hava durumu nasıl?" en çok aranan konular arasında.

Afyonkarahisar: Akşam saatlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. (0°C)

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu. (7°C)

İzmir: Yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu. (8°C)

Muğla: Soğuk ve parçalı bulutlu. (6°C)

AKDENİZ BÖLGESİ

"Akdeniz’de hava nasıl olacak?" sorusuna MGM raporunda cevap veriyor. Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim. İç kesimlerde kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) bekleniyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu. (11°C)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu. (12°C)

Isparta: Soğuk ve parçalı bulutlu. (2°C)

Mersin: Parçalı ve çok bulutlu. (10°C)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

"İç Anadolu’da kar yağışı var mı?", "Ankara'da kar yağışı olacak mı?" en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Kuzey ve doğu kesimlerde hafif kar yağışı beklenirken, bölge genelinde buzlanma ve don tehlikesi devam edecek.

Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı. (-1°C)

Eskişehir: Hafif kar yağışı devam edecek. (0°C)

Kayseri: Öğleden sonra hafif kar yağışı bekleniyor. (-3°C)

Konya: Çok bulutlu, yağış beklenmiyor. (-1°C)

KARADENİZ BÖLGESİ

"Karadeniz'de hangi illerde kar yağışı var?" en çok sorulanlar arasında. Bölge genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. "Karadeniz’de fırtına var mı?" sorusunun yanıtı da evet, rüzgarın şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Bolu: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (-1°C)

Kastamonu: Kuvvetli kar yağışı etkili olacak. (-2°C)

Samsun: Kuvvetli kar yağışı devam edecek. (-2°C / 2°C)

Trabzon: Kuvvetli kar yağışı etkisini sürdürecek. (0°C / 3°C)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

"Doğu Anadolu’da kar yağışı ne zaman bitecek?" en çok merak edilenler arasında. MGM'ye göre kar yağışı ve buzlanma riski devam edecek. "Çığ tehlikesi var mı?" sorusunun cevabı da Evet, Bingöl ve doğu illerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Ağrı: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. (-7°C)

Erzurum: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor. (-10°C)

Malatya: Çok bulutlu, yağış beklenmiyor. (0°C)

Van: Aralıklı kar yağışlı. (-2°C)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

"Güneydoğu'da hava nasıl olacak?" sorusuna göre, bölge genelinde çok bulutlu hava hakim. Siirt çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir.