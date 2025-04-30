Bugün hava nasıl olacak?

Mayıs ayına bir gün kala yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor.

Bugün Marmara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Kuzeydoğudan esen rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre İstanbul'da sıcaklık en yüksek 16°C civarında olacak. ​

Ege'de de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. ​

Akdeniz'de ise yağış beklentisi hakim. Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ​



İç Anadolu'da yerel sağanaklar olacağı tahmin edilirken Ankara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Yağışlı ve sisli hava, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Karadeniz'de de etkili olacak.