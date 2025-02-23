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Bugün Nasrallah için cenaze töreni düzenlenmişti: İsrail, Lübnan'da Hizbullah’a ait binaları vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Adraee Avichay, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Dünya
  • 23.02.2025 21:54
  • Giriş: 23.02.2025 21:54
  • Güncelleme: 23.02.2025 21:58
Kaynak: ANKA
Bugün Nasrallah için cenaze töreni düzenlenmişti: İsrail, Lübnan'da Hizbullah’a ait binaları vurdu
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Adraee Avichay, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

IDF Sözcüsü Adraee Avichay X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri kısa bir süre önce Hizbullah'a ait terörist faaliyetlerin tespit edildiği Güney Lübnan bölgesinde, içinde savaş ekipmanlarının bulunduğu askeri binalara saldırı düzenledi. Hizbullah'ın gerçekleştirdiği bu faaliyetler İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatların ihlali olarak değerlendiriliyor."

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