Bugün ne izlemeli?

Sporda birçok önemli karşılaşma bugün oynanacak. Günün öne çıkan ve izlenmesi gereken maçlar şu şekilde:

15.30 TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

Mancheter United, Ruben Amorim yönetiminde çok parlak olmasa da hafif hafif toparlanma emareleri veriyor. Sezona çok hızlı başlayıp sonra frenleyen, zirve yarışında geride kalan Tottenham ise toparlamak için Kırmızı Şeytanları evinde mutlak mağlup etmek amacında. Galibiyet için sahaya çıkacak iki köklü takımın mücadelesi kesinlikle izlemeye değer.

17.00 FORMULA 1 BREZİLYA GP SPRINT YARIŞI

Uzun süredir Max Verstappen'in hâkimiyetinde olan Formula 1'de bu sezon keyifli bir şampiyonluk yarışı var. Sezonun son bölümüne girilirken McLaren pilotları Lando Norris, Oscar Piastri ve onların arasında sıyrılıp üst üste beşinci kez şampiyon olmaya çalışan Verstappen... Sprint hafta sonunda bu üçlü arasındaki mücadele nefesleri kesebilir.

17.30 UNION BERLİN-BAYERN MÜNİH

Bu sezon şu ana kadar oynadığı 16 maçı da kazanan Bayern Münih tekrar Avrupa'nın 'canavarına' dönüşmüş durumda. Bu sezon geçen yıllara göre nispeten daha iyi durumda olan başkent temsilcisine karşı kazanarak galibiyet serisini sürdürmek isteyen Bavyera temsilcisinin her maçı izlenebilecek seviyede.

20.30 SUNDERLAND-ARSENAL

8 yıl sonra döndüğü Premier Lig'de fırtına gibi esen ve 4'üncü sırada yer alan Sunderland, yakaladığı kusursuz formla hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin ilerleyen Arsenal'a karşı. Son 8 maçında gol dahi yemeyen Kuzey Londra ekibi serisini Sunderland'e karşı da devam ettirip zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Bu keyifli mücadele seyretmeye değer.