Bugün Reşat Altını Kaç Lira? Güncel Reşat ve Kulplu Reşat Altını Fiyatları

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ederken, “Bugün Reşat altını kaç lira?” sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle koleksiyon ve yatırım amaçlı tercih edilen Reşat altını, güncel fiyatlarıyla yeniden dikkat çekiyor.

BUGÜN REŞAT ALTINI NE KADAR?

13 Ocak 2026 Salı sabah saatleri itibarıyla açıklanan güncel verilere göre, Reşat altını ve kulplu Reşat altını fiyatlarında sınırlı bir düşüş yaşanıyor. Güncel alış ve satış fiyatları şu şekilde:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Reşat Altını 41.534,47 41.857,95 -0,10% 09:33 Kulplu Reşat Altını 41.536,69 41.860,20 -0,09% 09:33

REŞAT ALTINI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Reşat altını, tarihi değeri ve yüksek gramajı sayesinde hem yatırım hem de geleneksel hediyelik amaçlarla tercih ediliyor. Özellikle kulplu Reşat altını, takı ve ziynet eşyası olarak kullanım kolaylığı sunduğu için öne çıkıyor. Bu özellikleriyle Reşat altını, altın yatırımında farklı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

REŞAT ALTINI ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Reşat altını alım satımında fiyat farkları ve piyasa hareketleri dikkatle takip edilmelidir. Alış ve satış arasındaki makas, kısa vadeli işlemler için belirleyici olabilir. Ayrıca kulplu ve kulpsuz Reşat altını fiyatlarının farklılık gösterebileceği de unutulmamalıdır.

Bugün Reşat altını kaç lira?

Bugün Reşat altını alış fiyatı 41.534,47 TL, satış fiyatı ise 41.857,95 TL olarak işlem görüyor.

Kulplu Reşat altını kaç lira?

Kulplu Reşat altını alış fiyatı 41.536,69 TL, satış fiyatı ise 41.860,20 TL seviyesinde bulunuyor.

Reşat altını fiyatları düştü mü?

Güncel verilere göre Reşat altını fiyatlarında yüzde 0,10 oranında sınırlı bir düşüş yaşandı.

Reşat altını yatırım için uygun mu?

Reşat altını, uzun vadede değerini koruma özelliği nedeniyle yatırımcılar tarafından tercih ediliyor.

