Bugün Süper Lig'de Hangi Maçlar Var? 29 Kasım 2025 Maç Programı ve Saatleri

Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında “Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?”, “Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un maçı var mı?” ve “Süper Lig maç saatleri kaçta, hangi kanalda?” soruları geliyor. 29 Kasım 2025 Cumartesi günü Süper Lig’de birbirinden kritik 4 mücadele sahne alıyor. Özellikle Trabzonspor ve Başakşehir gibi güçlü ekiplerin sahaya çıkacağı bu günde, futbol heyecanı zirve yapıyor.

BUGÜNÜN MAÇLARI (29 KASIM 2025)

İşte bugün oynanacak Süper Lig maçlarının saatleri, karşılaşan takımlar ve detaylar:

Tarih Maç 29.11.2025 14:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Zecorner Kayserispor 29.11.2025 17:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor 29.11.2025 20:00 Kasımpaşa A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 29.11.2025 20:00 Trabzonspor A.Ş. - Tümosan Konyaspor

DİĞER GÜNLERİN MAÇLARI

Tarih Maç 30.11.2025 17:00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe A.Ş. 30.11.2025 20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş A.Ş. 01.12.2025 20:00 Samsunspor A.Ş. - Corendon Alanyaspor 01.12.2025 20:00 Fenerbahçe A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

BUGÜN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MAÇI VAR MI?

Beşiktaş: Beşiktaş’ın bugünkü maçı yok. 30 Kasım 2025 saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile oynayacak.

Beşiktaş’ın bugünkü maçı yok. 30 Kasım 2025 saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile oynayacak. Fenerbahçe: Fenerbahçe’nin bugünkü maçı yok. 1 Aralık 2025 saat 20.00’de Galatasaray ile derbiye çıkacak.

Fenerbahçe’nin bugünkü maçı yok. 1 Aralık 2025 saat 20.00’de Galatasaray ile derbiye çıkacak. Galatasaray: Galatasaray’ın bugünkü maçı yok. 1 Aralık 2025 saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Galatasaray’ın bugünkü maçı yok. 1 Aralık 2025 saat 20.00’de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Trabzonspor: Trabzonspor bugün sahaya çıkıyor. Saat 20.00’de Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Bugün Süper Lig'de kaç maç var?

Bugün Süper Lig’de toplam 4 maç oynanacak.

Trabzonspor’un maçı saat kaçta?

Trabzonspor, Tümosan Konyaspor ile bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi ne zaman?

Derbi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş, 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Maçlar Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.