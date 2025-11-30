Bugün Süper Lig'de Hangi Maçlar Var? 30 Kasım 2025 Pazar Maç Programı ve Saatleri

Futbolseverlerin merakla takip ettiği ‘Bugün Süper Lig’de hangi maçlar var?’, ‘Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray’ın maçı ne zaman?’ ve ‘Süper Lig maçları saat kaçta, hangi kanalda?’ soruları 30 Kasım 2025 Pazar gününün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Bugün Süper Lig’de iki kritik mücadele sahne alırken, dün oynanan maçlarla birlikte Trendyol Süper Lig 14. hafta maç sonuçları da belli oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig’de 14. hafta birbirinden kritik karşılaşmalara sahne oldu. Futbolseverler özellikle Trabzonspor, Başakşehir ve Eyüpspor gibi formda ekiplerin sonuçlarını merak ederken, sahalarda hem bol gollü hem de sürpriz sonuçlar dikkat çekti. İşte tamamlanan 14. hafta maç sonuçları:

Tarih Karşılaşma Skor 28.11.2025 20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği 1 - 0 29.11.2025 14:30 Çaykur Rizespor A.Ş. - Zecorner Kayserispor 0 - 1 29.11.2025 17:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - İKAS Eyüpspor 1 - 2 29.11.2025 20:00 Kasımpaşa A.Ş. - RAMS Başakşehir Futbol Kulübü 1 - 3 29.11.2025 20:00 Trabzonspor A.Ş. - Tümosan Konyaspor 3 - 1

Haftanın en dikkat çeken sonucu, Trabzonspor’un sahasında Tümosan Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını güçlendirmesi oldu. RAMS Başakşehir’in deplasmanda aldığı 3-1’lik galibiyet de haftanın öne çıkan performansları arasında yer aldı. Eyüpspor’un Gaziantep’i 2-1 yenmesi ise haftaya damga vuran sürpriz sonuçlardan biri olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNÜN MAÇLARI (30 KASIM 2025)

Tarih Maç 30.11.2025 17:00 Hesap.com Antalyaspor - Göztepe A.Ş. 30.11.2025 20:00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Beşiktaş A.Ş.

DİĞER GÜNLERİN MAÇLARI

Tarih Maç 01.12.2025 20:00 Samsunspor A.Ş. - Corendon Alanyaspor 01.12.2025 20:00 Fenerbahçe A.Ş. - Galatasaray A.Ş.

Maçlar Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

BUGÜN BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MAÇI VAR MI?

Beşiktaş: Beşiktaş bugün sahaya çıkıyor. Saat 20.00’de Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe: Fenerbahçe’nin bugünkü maçı yok. 1 Aralık 2025 Pazartesi saat 20.00’de Galatasaray ile derbide karşılaşacak.

Galatasaray: Galatasaray bugün maç yapmıyor. 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe ile sahaya çıkacak.

Trabzonspor: Trabzonspor’un 30 Kasım tarihinde maçı yok. Bir önceki gün Konyaspor’u konuk etmişti.

Bugün Süper Lig’de kaç maç var?

Bugün Süper Lig’de toplam 2 maç oynanacak.

Beşiktaş’ın bugünkü maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile bugün saat 20.00’de karşılaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman?

Derbi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Tüm karşılaşmalar Bein Sports üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacaktır.

Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman?

Antalyaspor - Göztepe maçı bugün saat 17.00’de oynanacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Karşılaşma Bein Sports’ta canlı ve şifreli yayımlanacak.

30 Kasım 2025 Pazar günü Süper Lig’de heyecan iki maçla devam ediyor. Antalyaspor - Göztepe ve Fatih Karagümrük - Beşiktaş karşılaşmaları hem puan mücadelesi hem de ligdeki dengeleri değiştirebilecek öneme sahip. Gözler, akşam saatlerinde Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı mücadelede olacak. Derbi heyecanı ise ertesi gün, Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasıyla zirve yapacak.