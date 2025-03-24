Bugün tüm kampüslerde boykot zamanı: Biz yürürüz, rüzgâr yürür

Üniversite Öğrencileri

AKP iktidarının yıllardır süregelen şiddet, korku ve baskı rejimine karşı duruyoruz. Geleceğimizi yurt dışında değil doğduğumuz, büyüdüğümüz ve dilini konuştuğumuz ülkemizde kurmayı hayal ediyoruz. Her beş senede bir önümüze gelen sandığı beklemekten bıktık. Yıllarca okuyup elde ettiğimiz diplomamız işlevsiz, yarınımız güvencesiz. Eğlencemizden en temel haklarımıza kadar her şeyden kısıp saray ve yandaşlarına bütçe ayıranlarla derdimiz var!

19 Mart günü başlayan süreçte rüzgârın yönünü değiştiren gençler oldu. Son yılların en büyük mücadelesini ortaya koyarak bu ülkede gençlerinin sözü var dedik. Kendini sandığa kilitleyen düzen muhalefetinin yanında bir alternatif üreterek sürecin öncüsü olan biz gençler artık biat etmiyoruz!

Biz, tüm yurtseverliğimizle sadece sınıfımıza, sadece okulumuza, sadece geleceğimize değil ülkemize sahip çıktık. Çünkü biliyoruz ki yaşananlar haksız bir diploma iptalinden ibaret değil. Yine biliyoruz ki yolsuzluk ya da terör operasyonu değil. Seçimin, sandığın daha da ötesi halkın yok sayıldığı bir düzen inşası olduğunun farkındayız.

Evet okulumuzu koruduk. Evet geleceğimiz için ayaktaydık. Beyazıt Meydanı'ndan ODTÜ'ye, Çanakkale'den Trabzon'a her yerdeydik!

Bizden gençliğimizi, geleceğimizi çalan bizi yoksulluğa mahkûm eden bu dikta rejimine karşı ODTÜ’de direnen arkadaşlarımızın çağrısına kulak veriyoruz. Ülke genelinde akademik boykota gidiyoruz. Fakültelerde dayanışma komiteleriyle, forumlarla kampüslerimizi direniş alanına çeviriyoruz. Biliyoruz ki, mücadele eden öğrenciler kazanacak. Bugünün direnişi yarının özgürlüğüdür!

DÖRT BİR YANDAKİ ÜNİVERSİTELERDEN ÇAĞRI VAR

• ODTÜ’den Deniz: ODTÜ hem Ankara'daki hem ülkedeki halk eylemlerinin ateşleyicisi ve yönlendiricisi oldu. Kampüsten, yurtlardan, evlerimizden çıkıp bir araya geldik. Direnişimiz coşkulu ve enerjimiz yerinde. Ne şiddet ne baskı bizi yıldıramaz. Biz tüm bu çürümüşlüğe, tüm baskılara rağmen direnişi ve demokrasi mücadelesini sokaktan büyütme iradesini ortaya koyuyoruz. Kampüsün her yerinde boykot örüyoruz. ODTÜ'nün tüm bileşenleriyle, öğrencisiyle ve akademisyeniyle halk iradesine yapılan darbeye dur diyoruz. Bütün arkadaşlarımızı şenliklere, atölyelere, forumlara ve eylemlere çağırıyoruz.

• İstanbul Üniversitesi’nden Sude: Gözaltı kararı ile birlikte öğrencilerden gelen tepki çok büyüktü, bir araya geldiğimizde ana kapıya yürümemize izin vermeyen polis barikatı öğrenci seliyle yıkılıp geçildi. O gün koyduğumuz irade rüzgarın seyrini değiştirerek bütün ülkeyi bu haksızlığa karşı direnişe çağırdı. Büyük İstanbul öğrenci mitinginde binlerce üniversiteli Beyazıt’tan Saraçhane’ye ulaşan kortejlerle yürüdük. Şimdi üniversitelerin iktidara değil biz öğrencilere ait olduğunu gösterme zamanı. Gelin mücadelemizi kampüslerimizde büyütmeye devam edelim!

• Galatasaray Üniversitesi’nden Umut: Üniversitemizde daha ilk andan başlayarak forumlarla ortak karar alarak bu tiranlığa demokrasi ile karşı geldik. Kolektif davranmanın önemini ve birlikte ne kadar güçlü olduğumuzu hatırladık. İlk günden beri her gün kampüsümüzde buluşarak bu mücadeleye katkı verirken şarkılarla eğlenmekten de geri durmadık. Üniversitelerden sokaklara ve meydanlara taşan bu yolda tekrar umudu yeşerten gençliğin bir parçasıyız. Elimizden geleceğimizi alan ve bizi yurt dışına mahkûm ettiğini sananlara sesleniyoruz: Bu memleket bizim!

• Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Zehra: İzmir’in sokakları günlerdir biz genç direnişçilerin adımlarıyla yankılanıyor. Üniversitemizden sesleniyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz, direniyoruz! Gezi’nin bayrağını yükseltiyor, bu düzenin bizi yok saymasına izin vermiyoruz! Bugün üniversitelerde, yarın sokaklarda, memleketin her yerinde isyan var. Mücadelemiz aydınlığa çıkana kadar sürecek.

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden İlkay: Üniversitemizde yaptığımız eylemleri alanlara, sokaklara taşıyarak iktidarın yaratmak istediği baskı ve korku iklimini kırdık. Arkadaşlarımızın çağrısını duyuyoruz, biz de akademik boykottayız. Artık korkmuyoruz biat etmiyoruz, mücadelemizi yükseltmeye kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Gelecek güzel günlerin mimarı biz olacağız.

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Deniz: Ülkemizdeki mevcut anti-demokratik baskıcı rejiminin, özgürlükleri ve hakları nasıl ihlal ettiğini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Bugün, sadece bireysel haklarımıza değil, aynı zamanda halkın iradesini temsil eden kişilerin de baskılara maruz kaldığını görüyoruz. Eskişehirli öğrenciler olarak, demokratik haklarımız için derslere gitmeyeceğiz mücadeleyi büyüteceğiz.