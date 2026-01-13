Bugün Yarım Altın Kaç Lira? Güncel Yarım Altın Fiyatları

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle “Bugün yarım altın kaç lira?” sorusu, gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yarım altın fiyatları sabah saatleri itibarıyla yeniden güncellendi.

13 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla açıklanan piyasa verilerine göre, yarım altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş dikkat çekiyor. Güncel rakamlar, altın piyasasını yakından takip edenler tarafından anbean izleniyor.

BUGÜN YARIM ALTIN NE KADAR?

Son verilere göre yarım altın alış ve satış fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor:

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Yarım Altın 20.836,00 21.014,00 -0,08% 09:27

YARIM ALTIN FİYATLARI NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

Yarım altın, hem yatırım hem de hediyelik amaçlarla en çok tercih edilen altın türlerinden biridir. Özellikle düğünler ve özel günlerde yaygın olarak kullanılan yarım altın, fiyatındaki küçük değişimlerle bile geniş bir kesimi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yarım altın fiyatları, altın piyasasında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

YARIM ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yarım altın alım satımında alış ve satış fiyatları arasındaki fark göz önünde bulundurulmalıdır. Kısa vadeli alım yapanlar için bu fark daha belirleyici olurken, uzun vadeli yatırımcılar genellikle genel fiyat eğilimine odaklanıyor. Fiyatların gün içinde değişebileceği unutulmamalı ve işlemler güncel veriler üzerinden yapılmalıdır.

Bugün yarım altın kaç lira?

Bugün yarım altın alış fiyatı 20.836 TL, satış fiyatı ise 21.014 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın fiyatları düştü mü?

Güncel verilere göre yarım altın fiyatlarında yüzde 0,08 oranında sınırlı bir düşüş yaşandı.

Yarım altın yatırım için uygun mu?

Yarım altın, uzun vadede değerini koruma özelliği nedeniyle yatırım amacıyla sıkça tercih ediliyor.

13 Ocak 2026 Salı günü yarım altın fiyatları, hafif düşüşle birlikte yatırımcıların odağında yer alıyor. 20.836 TL alış ve 21.014 TL satış seviyelerinde işlem gören yarım altın, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün içinde değişiklik gösterebilir. Altın fiyatlarını düzenli takip etmek, doğru alım ve satım kararları açısından önemini koruyor.