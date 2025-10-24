Bugün yürürlüğe girdi: Cep telefonları için ÖTV düzenlemesi ne anlama geliyor?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile cep telefonlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine gidildi.

Bazı cep telefonları için ÖTV oranlarına esas matrahlar yeniden belirlendi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

CEP TELEFONLARI FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Cep telefonlarının satış fiyatı vergisiz fiyatına göre belirleniyor.

Eğer bir telefonun vergisiz fiyatı (matrahı) 4.500 TL veya daha azsa, bu telefondan %25 ÖTV alınacak.

Eğer matrah 4.500 TL ile 9.000 TL arasındaysa, bu telefondan %40 ÖTV alınacak.

Eğer matrah 9.000 TL’nin üzerindeyse, bu telefondan %50 ÖTV alınacak.

Anadolu Ajansı’nın bakanlıktan edindiği bilgiye göre söz konusu düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

CEP TELEFONU İÇİN HANGİ VERGİLER ÖDENİYOR?

Türkiye'de ceep telefonu satın alma durumunda dört farklı vergi ödeniyor. Bunlardan en yüksek orana sahip olanı ÖTV.

ÖTV'nin ardından yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 12 TRT Bandrolü ve yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı da bulunuyor.

Ayrıca telefonun yurtdışından getirilmesi halinde gümrük vergisiyle IMEI Kayıt Ücreti de devreye giriyor.