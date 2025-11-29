Bugünkü Çeyrek Altın Fiyatı Ne Kadar Oldu? 29 Kasım 2025 Cumartesi Güncel Fiyatlar

Altın piyasasını yakından takip edenler için 1 çeyrek altın fiyatı bugün yeniden gündemde.

Çeyrek altın, tam altının dörtte biri olarak üretilen ve yaklaşık 1,75 gram ağırlığa sahip bir altın türüdür. Piyasada 22 ayar olarak bilinen çeyrek altın, hem hediye hem de birikim amacıyla en çok tercih edilen ürünler arasındadır. Bu nedenle “çeyrek altın kaç gramdır” sorusu, fiyat araştırması yapanların ilk merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Son verilere göre çeyrek altın alış fiyatı 9.201,53 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 9.431,57 TL seviyesinde işlem görüyor. Özellikle “bugünkü çeyrek altın fiyatı” sorguları artarken, düğün ve yatırım için çeyrek altın almak isteyenler canlı fiyatları yakından izliyor.

FİYAT DALGALANMALARI SÜRÜYOR

Son dönemde kur ve ons altın tarafındaki hareketlilikle birlikte Çeyrek Altın Fiyatı Canlı ekranları daha sık takip ediliyor. Çeyrek altın satış fiyatının 9.431,57 TL seviyesine yükselmesiyle, “çeyrek altın kaç lira oldu?” sorusu yatırımcının odağına yerleşmiş durumda. Kısa vadede fiyat dalgalanmaları sürerken, uzmanlar çeyrek altın alım-satımında anlık verilere göre karar verilmesi gerektiğini vurguluyor.