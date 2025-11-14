Bugünkü Maçlar 14 Kasım: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Yayın Bilgileri

Futbolseverler 14 Kasım tarihine yaklaşırken “Bugünkü maçlar 14 Kasım”, “Bugünkü maçlar ne zaman”, “Bugünkü maçlar hangi kanalda” ve “Bugünkü futbol maçları” gibi aramaları yoğun şekilde yapmaya başladı. Dünya Kupası heyecanın devam ettiği bu haftada, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri UEFA programı ve 2026 Dünya Kupası Elemeleri Türkiye fikstürü merak konusu olurken, taraftarlar “14 Kasım maç var mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

Dünya Kupası eleme maçları genel yayın politikası gereği Exxen’de gösterilirken, Türkiye'nin bir sonraki karşılaşması ise farklı bir kanalda izleyiciyle buluşacak. Haberimizde hem Bugünkü kupa maçları hangi kanalda sorusunun yanıtını hem de günün tüm karşılaşmalarını bulabilirsiniz.

13 KASIM 2025 – DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİNDE DÜN OYNANAN MAÇLAR

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde dün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Norveç 4 – Estonya 1

Ermenistan 0 – Macaristan 1

Azerbaycan 0 – İzlanda 2

İngiltere 2 – Sırbistan 0

Moldova 0 – İtalya 2

İrlanda 2 – Portekiz 0 (Portekiz kırmızı kart gördü)

(Portekiz kırmızı kart gördü) Fransa 4 – Ukrayna 0

BUGÜNKÜ MAÇLAR – 14 KASIM 2025 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

“Bugünkü maçlar Türkiye”, “Bugünkü maçlar ne zaman” ve “Bugünkü futbol maçları” sorusunu soranlar için 14 Kasım Perşembe gününün fikstürü şöyle:

Saat Maç 20:00 Finlandiya - Malta 22:45 Cebelitarık - Karadağ 22:45 Hırvatistan - Faroe Adaları 22:45 Lüksemburg - Almanya 22:45 Polonya - Hollanda 22:45 Slovakya - Kuzey İrlanda

Bu karşılaşmalar, 2026 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında oynanmaktadır.

Bugünkü maçlar kaçta?

14 Kasım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları 20.00 ve 22.45 saatlerinde başlayacak.

Bugünkü maçlar hangi kanalda?

Dünya kupası eleme maçları Exxen'de yayınlanmaktadır.

Bu akşam milli maç var mı? Türkiye'nin Maçı Ne Zaman?

Milli takımın bir sonraki karşılaşması merak edilirken futbolseverler sık sık “Bu akşamki milli maç hangi kanalda?” ve “Türkiye'nin maçı ne zaman?” sorularını araştırıyor.

Türkiye – Bulgaristan maçı, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Maç Hangi Kanalda?

Türkiye – Bulgaristan karşılaşması TV8'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri UEFA programı nedir?

Bugünkü karşılaşmalar, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan grup maçlarıdır.

14 Kasım maç var mı?

Evet, toplam 6 Avrupa Eleme maçı oynanacak.

14 Kasım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, zengin bir fikstürle futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Bugünkü maçlar, yayın bilgileri, saatler ve Türkiye’nin bir sonraki karşılaşması hakkında tüm detaylar netleşmiş durumda. Taraftarlar hem 2026 Dünya Kupası eleme maçlarını hem de Türkiye'nin mücadelesini yakından takip etmeyi sürdürüyor.