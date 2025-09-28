‘Bugünün ertelenemez görevi rejimi yenmektir’

BirGün EGE

İzmir Seferihisar’da SOL Parti İlçe Örgütü’nün düzenlediği “Türkiye’nin Krizi, Muhalefet Ne Yapmalı?” başlıklı panel, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Akademisyen Prof. Dr. Hilal Onur üstlenirken konuşmacılar arasında BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan ve SOL Parti MYK üyesi Alper Taş yer aldı.

Aydoğan konuşmasında, AKP iktidarının en yoğun saldırılarının eğitim ve kadın alanında gerçekleştiğini vurguladı. Aydoğan, “Eğitim, rejim inşasının en temel ayağı haline getirildi. 2020 ile 2023 arasında çocukların eğitimden kopuşu daha da arttı. Karma eğitimin kaldırılması, çocuk yaşta evliliklerin olağan hale getirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması ve şimdi de Medeni Kanun ile 6284’ün hedefe konulması tesadüf değil” dedi.

Taş ise Türkiye’nin yeniden kuruluş ihtiyacına dikkat çekti. Taş, “AKP ve MHP iktidarının çürüttüğü Cumhuriyet’i devrimci demokratik bir anlayışla yeniden kurmak zorundayız. En kritik nokta, nasıl yapacağımız ve kimlerle yapacağımızdır. Bu rejim sürdükçe Türkiye’nin geleceği yok. Bugünün ertelenemez görevi bu rejimi yenmektir. Mesele basit bir iktidar değişikliği değil, rejim değişikliğidir. Tek adam rejimini, siyasal İslamcı ve sivil faşist düzeni yıkmaktır” diye konuştu.