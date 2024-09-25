Bugünün Resmi Gazete kararları: 25 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları neler?
Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Ekim 1920 günü kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 25 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 25 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
25 Eylül 2024 bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 25 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!
25 EYLÜL 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
- Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 565)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 566)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 567)
- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 568)
- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/3)
- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
- Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
- Yargı İlânları
- Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
- Çeşitli İlânlar
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