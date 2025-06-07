‘Bugünün zalimi Tayyip Erdoğan’

POLİTİKA SERVİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, “O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim” dedi.

Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu memleketi Manisa’ gazetecilere açıklama yaptı.

‘MÜCADELEYE DEVAM’

Özel, “Bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP’nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarızlaştırılmaya çalışılıyor" dedi. Tutuklanan CHP'li belediye başkanları ve bürokratları hakkındaki yargılamaların televizyonlardan canlı yayınlanması çağrısını yineleyen Özel, “Bundan sonraki süreçte biz, mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne durumda olduğu ortada ama önünde sonunda doğrular ortaya çıkacak” diye ekledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturmaya da değinen Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir soruşturma varsa tutuksuz yargılama esastır. Tutukluluk hali istisnadır. Maalesef bir istisnayı kaide, kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Altı aylık daha yeni evli arkadaşımızı, daha yanına yeni taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir suç örgütü varmış gibi 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri yaşattılar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. O görüntüleri, darbe döneminde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim belediye başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara söylüyorum: 'Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim' dedim. Aynı cümlemin altına imza atıyorum. Sen, Anayasa’nın, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, önüne gelen CHP’liyi tutuklarsan, 600 kilometre ötedeki cezaevlerine sevk edersen, burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını aramak benim görevim. O gün ne söylediysem altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim."

Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutuklandığı dönemleri hatırlatarak, şöyle konuştu: “Dünün mağduru Erdoğan, bugünün zalimi olmuş. Böyle bir günde Recep Tayyip Erdoğan’a bu memleketteki insanların, masumların sesini birileri duyursun. Kendine yapılmayanı bugün yapıyor. Dün, ‘Bana kötü muamele yapıldı, mağdur oldum’ dediği ne varsa bin fazlasını yapıyor. Zulüm ile abat olunmaz. Bunu unutmasın.”