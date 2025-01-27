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Buharkent’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.01.2025 19:28
  • Giriş: 27.01.2025 19:28
  • Güncelleme: 27.01.2025 19:28
Kaynak: İHA
Buharkent’te motosiklet kazası: 2 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hulusi Alpan Caddesi ile 15 Sokak kesişiminde iki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletlerden düşen sürücüler yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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