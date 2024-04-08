Buharkent’te trafik kazası: 4 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Feslek Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 AAE 570 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki trafoya çarparak durdu.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruştura devam ediyor.