Buharkent’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde 1 kişi gözaltına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Buharkent ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan bir şüpheli takibe alındı.

Yapılan takip sonucu şüpheli M.Ç.’nin Üçeylül Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 35 gram kubar esrar ve 43 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, M.Ç. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.