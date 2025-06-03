Bukalemun anıtsal mekânlarda

Oktay EVSEN

“BUKALEMUN / Senfonik Anadolu Rock”, izleyicilere anıtsal mekânlarda unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Etkinliğin açılışı ise, sanatın dönüştürücü yönünü pekiştiren özel bir toplulukla gerçekleşecek.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 12 kişiden oluşan kadın koro topluluğu Dem Vokal, çok sesli bir geleceğin mümkün olduğunu güçlü bir performansla hatırlatacak. Etkinlik 18 Temmuz saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro ile 19 Temmuz saat 21.00’de Datça Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek.