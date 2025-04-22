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Bukele’den tepki çeken tutuklu kararı

Dünya
  • 22.04.2025 05:00
  • Giriş: 22.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 22.04.2025 05:00
Bukele’den tepki çeken tutuklu kararı
Fotoğraf: AA

Dış Haberler

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD’den sınır dışı edilerek El Salvador’daki hapishaneye gönderilen Venezuelalıların iadesi karşılığında siyasi mahkûmların bırakılması çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya seslenen Bukele, geçen yılki seçim baskınları sırasında tutuklanan muhalif liderlerin aile üyelerinin, gazetecilerin ve aktivistlerin adlarını paylaştı. Bukele, 252 Venezuelalı’nın iadesi karşılığında aynı sayıda siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını önerdi.

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