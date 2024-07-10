Buket Aydın, imalı sözlere sinirlenip programı terk etti

TV100'de yayınlanan programda yorumcu Şaban Sevinç'in "Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor" sözleri tartışmaya yol açtı. Sevinç'in kendisine imada bulunduğunu ifade eden Buket Aydın, Sevinç'e hakaretler ederek yayını terk etti. Şaban Sevinç 'yanlış anlaşıldığını' belirterek özür diledi, Buket Aydın ise özrü kabul etmediğini söyledi.

TV100'de yayınlanan programda dün akşam tansiyon gerildi. Kanal D Ana Haber Bülteni Eski Sunucusu Buket Aydın, yorumcu ve eski CHP milletvekili aday adayı Şaban Sevinç'in sözlerine sinirlenerek canlı yayın sırasında stüdyoyu terk etti.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan kısa videoda Şaban Sevinç, "Parayla pek çok şeyi satın alabilirsin. Pahalı saat, pahalı yüzük, kolye satın alabilirsin. CHP delegesi satın alamazsın" dedi.

Buket Aydın'ın "Kendisini Ekrem İmamoğlu konuşturuyor zaten" sözüne Şaban Sevinç "Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor" diyerek yanıt verdi.

"ŞOV YAPMA, HADDİNİ BİL"

Sevinç'e sinirlenen Buket Aydın yaklaşık 1 dakika boyunca Şaban Sevinç'e hakaret etti. Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorsunuz değil mi yaptığı şeyi? Twitter'da sürekli kredi kartı üzerinden, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılan benim. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç? Seni kim böyle yönlendiriyor? Şov yapma. Haddini bil. Bu adam çok saygısız ve terbiyesiz bir insan, ben bu yayını terk ediyorum. Ben bu kadar rezil, seviyesiz bir kişiyle yayına devam etmem. Hadsizsin."

Spiker Cansu Canan'ın "Buket yapma, Buket lütfen, lütfen" sözleriyle sakinleşmeyen Buket Aydın, stüdyoyu terk etti.

SEVİNÇ ÖZÜR DİLEDİ, AYDIN KABUL ETMEDİ

Şaban Sevinç, daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. X hesabından paylaşım yapan Buket Aydın ise yayın boyunca Şaban Sevinç'in kendisini küçümseyerek konuştuğunu öne sürerek "Konuyu kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Son olarak bu şahsın özrünü asla kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.