Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan, Romanya Cumhurbaşkanı seçildi

Romanya'da cumhurbaşkanı seçimini bağımsız aday Bükreş Belediye Başkanı Nicuşor Dan kazandı.

Seçimin 4 Mayıs’ta düzenlenen ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle dün (18 Mayıs Pazar) gerçekleştirilen ikinci turda, merkez partilerin desteğine sahip bağımsız aday Dan ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) adayı George Simion yarıştı.

Romanya Merkez Seçim Bürosunca (BEC) açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Dan oyların yüzde 54,3‘ünü alırken rakibi Simion ise yüzde 45,7'de kaldı.

Yaklaşık 18 milyon seçmenin bulunduğu Romanya'da, 11 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

İlk turda, Simion yüzde 41, Dan ise yüzde 21 oy almıştı.

ROMANYA'NIN YENİ CUMHURBAŞKANI NİCUŞOR DAN

Bükreş Belediye Başkanı olarak 2020'den bu yana görev yapan 55 yaşındaki Dan, cumhurbaşkanı seçimine bağımsız aday olarak katıldı.

Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konularına odaklanan Dan, çevrenin korunması ve kentsel gelişime ilişkin çalışmalara odaklanacağını belirtti.

Dan, seçim kampanyasını da Avrupa ve NATO yanlısı bir tutumla yürüttü.

NATO KARŞITI ADAY BİRİNCİ OLMUŞTU, İLK TUR İPTAL EDİLMİŞTİ

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi'nden Elena Lasconi yüzde 19,17 ile ikinci sırayı almıştı.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.