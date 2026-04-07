Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden Mircea Lucescu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Romanya’da tedavi altına alınan deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu’nun sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi açıklama geldi.

Bükreş Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılan bilgilendirmede, Lucescu’nun bugün kapsamlı bir tomografi taramasından geçirildiği belirtildi. Açıklamada, hastayı tedavi eden doktorların elde edilen bulguları ayrıntılı şekilde incelediği ve süreç hakkında ailesine bilgi verildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde, Lucescu’da çok sayıda iskemik serebral inme belirtisi ile birlikte pulmoner tromboemboli odaklarının saptandığı aktarıldı.

Tecrübeli teknik adamın, hastanedeki multidisipliner bir ekip tarafından yakın takip altında tutulduğu ve tedavisinin bu ekip gözetiminde sürdürüleceği kaydedildi.