Bulandırılan suda adalet aranıyor

POLİTİKA SERVİSİ

Rejim çok toz kaldıran, suyu bulandıran ve yandaş medyanın elinde meze olan soruşturmaları sürdürmeye devam ediyor.

Yatarı dahi olmayan suç gerekçesiyle sabah operasyonlarıyla evlerinden alınan, masumiyet karinesi ve soruşturma gizliliği ihlal edilerek kamuoyunun önüne atılan ünlülerin yanına Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da eklendi. Hakkındaki ilk gözaltı kararının ardından hemen Türkiye’ye dönen Saran’ın kan ve idrar testleri negatif, saç testi ise pozitif çıktı. Bunun ardından ertesi gün kulüp makamında gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürece ve TV önünde büyük gürültü koparan yandaşların siciline bakınca akıllara gelen ilk soru, “Bir iç çatışma mı yoksa futbol dizaynı mı?” oluyor. İktidarın tozu dumana kattığı bu süreç uzadıkça belirsizlik ve soru işaretleri de beraberinde artıyor. Onlarca kişiye uyuşturucu testi yapıldığı, “ünlülerin torbacısı” diye duyurulan kişilerin gözaltına alındığı soruşturmalarda bir baronun ya da örgütün adının geçmemesi de kamuoyunun en önemli soru işaretlerinden biri.

Büyük temizlik denilerek yola çıkılan bahis ve şike operasyonlarında da benzer bir süreç yürütülüyor. Bahis ve kumar oynama yaşının 12-13’e indiği, arkasında devasa bir illegal gücün oluştuğu bir dönemde, mesele 2-3 futbolcu üzerinden tartıştırılıp kapandı. Bugün kimse ne illegal bahsin arkasındaki suç örgütlerinden ne de uyuşturucu baronlarından bahsediyor.

YANDAŞ BASIN TEPİNDİ

Son olarak Saran’ın gözaltına alınması Fenerbahçe cephesinde büyük tepkiye neden oldu. Rasim Ozan Kütahyalı gibi iktidarın kullanışlı aparatlarının hedef göstermesi, yandaş basının Saran’ın evinin üzerinde dron uçurması ve son olarak Saran’ın makamından alınması sosyal medyadaki tepkileri artırdı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saran’ın başkanlığını tebrik etmemesi, Bilal Erdoğan’ın kulübün yönetilme tarzıyla ilgili sözleri sıkça tartışıldı. Saran’a destek için adliyeye giden Fenerbahçe taraftarı yandaş basına tepki gösterdi. 3 Temmuz 2011’de yapılan şike kumpasını hatırlatan taraftarlar, “Ne cemaat ne AKP, tam bağımsız Fenerbahçe” sloganları attı.

2011 HATIRLATILDI

“Şerbetliyiz” tweetleri atarak 2011’e atıf yapan birçok taraftar, yaşananları iktidarın Fenerbahçe yönetimini ve kulübü yeniden dizayn etme girişimi olarak değerlendirdi. 2011’de FETÖ’cü savcı ve polislerle organize edilen operasyonun ardından kulüp büyük bir darbe almış, birçok yabancı oyuncu kulüpten ayrılmış ve mali kriz derinleşmişti. O dönemde “Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz”, “Fenerbahçe son kaledir, teslim olmaz” sloganları atan Fenerbahçeliler, benzer bir sürece izin vermeyeceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saran’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. “Sadettin Saran’ın Fenerbahçe kulübündeyken jandarmayla adeta kulübün basılması, jandarmanın alıp götürmesi özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmanlıktır” dedi. Özel, uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili olarak ise “Türkiye’nin Escobar’ı kim? Escobarları kim? Bu konuda hiçbir şey yok. Hiçbir çalışma da yok” ifadelerini kullandı.

***

3 TEMMUZ GÖZALTISI

Saran’ın gözaltında olduğu sırada beklenmedik bir gelişme daha yaşandı. 3 Temmuz Şike Operasyonu sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevli bazı isimler gözaltına alındı. TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan, eski TFF Genel Sekreteri Ebru Köksal, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm ile eski TFF Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin aktardığına göre, Lütfi Arıboğan’ın 12 Temmuz 2011’de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen eski Taraf muhabiri Mehmet Baransu’ya bir e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Aynı soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm’ün de Lütfi Arıboğan’a bir e-posta mesajı gönderdiği belirlendi. Şikâyetçiler arasında eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da olduğu öğrenildi.