Bulanıklaşan kavramlar Fırat Engin’in sergisinde

Haluk SAĞKAL

Galeri Siyah Beyaz, Fırat Engin’in 20 Eylül - 19 Ekim arasında gerçekleşecek olan ‘Oyknock Knock!’ isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Birey-toplum ilişkisini ekonomik ve kültürel temsiller üzerinden ele alan Engin, hafızalarda yer eden bazı sembolleri ve anlamlarını yeniden yorumlayarak izleyiciyle buluşturuyor.

Metal, neon, floresan, fotoğraf, hazır nesne gibi malzemelerle çalışan sanatçı, bu sergisinde gerçeğin peşine düşmeyi öneriyor. Gerçekliğin bulanıklığına referans veren sergi, sanatın kayıt altına alan doğası bağlamında bugünü not alıyor, kapital sistemden dolayı sürekli olarak dönüşen toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıları odağında tutuyor.

Sergi, içinde yaşadığımız çağdaki anlamsal kırılmaların metaforunu kurarken, bunu kültürel ve evrensel kodlardaki semboller üzerinden yapıyor. Sergi hakikatin artık görünmez olduğu, anlamın tükenmeye başladığı bir çağda bugünün dünyasına tanıklık etmeye çalışırken, bireysel hak ve özgürlükler, demokrasi, ideoloji, güç, hedonizm gibi bulanıklaşan kavramların tezahürünü ironik bir biçimde kuruyor.