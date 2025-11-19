"Bulaşık deterjanıyla yapılan kahve" iddiası: Savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi yapan kişi ile işletme sahibinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Kahveyi yapan Münire A. ile işletme sahibi Sıla Nur Ö. hakkında 'yurtdışına çıkış yasağı' ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

Sıla Nur Ö. savcılık ifadesinde şunları söyledi:

"Kafe kardeşimle birlikte işlettiğimiz, ancak daha çok benim garson olarak çalıştığım yerdir. Dün ben bu kafeyi açıp gerekli temizlik ve müşteri için hazırlıkları yaptıktan sonra öğle saatlerinde kalabalık bir grup kafeye müşteri olarak geldi. Bu sırada ben tek olduğum için ve bir sürü sipariş geldiği için zorlanmam üzerine, o sırada kafede bulunan komşumuz Münire A. bana yardım isteyip istemediğimi sordu. Benim de olur vermem üzerine, tam da o sırada mağdur ve yanındaki arkadaşları kafeye gelmişlerdi. Önce 3 kişi ve daha sonra bu kişinin yanına 2 kişi daha geldi. Mağdur ilk gelen 3 kişinin arasındaydı. İlk gelen 3 kişilik grubun bana 2 sade Türk kahvesi ve 1 latte siparişi vermeleri üzerine ben mutfağa geçerek siparişleri hazırlamaya başladım. Bu sırada yardım teklifinde bulunan Münire A.’ya kahveler hazır olunca bunları tepsiye koymasını, bu sırada kendisine de arıtmayı göstererek suyu da buradan aldığımızı söyledim. Münire A. tepsiyi hazırlarken suyu nereden aldığını görmedim. Tepsiyle misafirlere ikram ettim. İlk servis ettiğim ve kendisine söylediği kahveyi sonradan gelen arkadaşına teslim ettim. Bu sırada herhangi bir olumsuzluk olmadı. Daha sonra sipariş üzerine ben aynı masaya Münire A.’ya 1 kahve yapmasını söyledim. Münire A. kahveyi hazırlayıp kendisi servis etti. Yükselen sesler üzerine ben rahatsızlanan kızı alıp tuvalete götürdüm. Hemen 112’yi aradım. Mağdurun arkadaşları 112’ye gerek olmadığını, kendi araçları olduğunu ve gerekirse hastaneye götürebileceklerini söylediler.

İkinci kez mağdurun tuvalete gidip kusması üzerine arkadaşlarına 'Hadi artık götürün' demem üzerine güvenlik görevlisi mağduru arabaya bindirdi. Bu sırada ben kahve fincanının içindeki kahveyi karton bir kaba boşaltarak doktora göstermeleri için kadın arkadaşlarından birine verdim; ancak fincan dükkanda kaldı. Dükkan fazla dağıldığı için fincanı da yıkamış bulunduk; ancak önemli olan, fincanın içindeki kahveyi incelenmesi için arkadaşlarına vermiş olmamdı. Zaman geçtikten sonra Münire A. ile olayı anlamak amacıyla konuşmaya başladık. O sırada Münire bana "Ben suyu bu şişeden doldurdum" dedi. Ben de bunun üzerine Münire A.’ya bunun su olmadığını, deterjan olduğunu söyledim. Bu şişe makinenin önünde, deterjan şişelerinin yanındaydı, üzerinde deterjan olduğunu belirten bir yazı yoktu. Nedeni ise mutfağa sadece ben ve kardeşimin girmesi ve bu şişelerin deterjan olduğunu bilmemizdi, bu nedenle yazma gereği duymadım. Biz kardeşimle birlikte bu kafeyi 1,5 senedir işletiyoruz ve kafenin temizliği hususunda her türlü özeni gösteriyoruz. Mağdur dahil gelen misafirler devamlı müşterimizdir, kendileri bizi tanımaktadır."