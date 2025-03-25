Bulaşık makinesinden yangın çıktı
Kaynak: DHA
Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU’da bir apartman dairesinde bulaşık makinesinden çıkan yangında mutfak bölümünde büyük zarar oluştu, dumandan etkilenen kişiye ambulansta müdahale edildi.
Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katındaki Gökhan S.’ye ait dairede bulaşık makinesinden saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla yangına müdahale ederken, evde bulunan Songül S. dumandan etkilendi. Songül S.’ye ambulansta müdahale edildi.
Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, mutfağın bir bölümünde zarar oluştu.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
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