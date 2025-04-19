'Bulaşıkcılar' yeni yorumuyla sahnede

Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in kaleme aldığı ve dünyada da çok ses getiren Bulaşıkcılar oyunu Işıl Kasapoğlu rejisiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özge Özprinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ı buluşturan oyun; 16 Mayıs’ta UniqHall’de, 15 Haziran’da ise AKM’de sahnelenecek.

Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in 2005 yılında kaleme aldığı ve dünyanın pek çok yerinde sahnelenen Bulaşıkcılar oyunu, Işıl Kasapoğlu rejisiyle ve orijinalinden farklı olarak ve dünyada ilk kez kadın oyuncularla sahnede olacak.

Özge Özprinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Bulaşıkcılar; restaurantlarda arka planda çalışanların hikayesini odağına alıyor. Oyun; bulaşıkhanede sıkışmış kalmış dört kadının iç seslerini, kendileriyle ve çevrelerindekileriyle hesaplaşmalarını, toplumdaki yerlerini anlatırken, onları da görünür kılan bir kara komedi olarak öne çıkıyor.

Bulaşıkcılar, 16 Mayıs’ta UniqHall’de, 15 Haziran’da ise AKM’de sahnelenecek.