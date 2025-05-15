Buldan: Cezaevlerinden Önder için gönderilen çok sayıda taziye mektubunu ailesine teslim ettim

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder için cezaevlerinden kendisine ulaştırılan taziye mesajlarını ailesine ilettiğini ifade etti.

Buldan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birçok cezaevinden çok sayıda fax ve mektup aldım. Sırrı Süreyya Önder yoldaş için taziye dileklerini belirtiyorlar. Hepsini ailesine teslim ettim. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.