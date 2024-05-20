Buldan’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan aramalarda üzerlerinde kristal uyuşturucu madde ele geçirilen iki şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rustin denetimlerde, durumlarından şüphe edilen iki kişi durduruldu.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen Y.D. ve N.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.