Buldan’dan Rojava vurgusu

Politika Servisi

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın son görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin olarak "Suriye ve Rojava kırmızı çizgimdir. Benim için orası ayrıdır" dediğini aktardı. Buldan, komisyonun Öcalan ile görüşmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "5-6 kişilik bir heyetin Öcalan’la görüşmesi süreci hızlandırır ve pozitif katkı sağlar" dedi.

Buldan, şunları kaydetti: "Türkiye’nin Rojava konusunda Kürtlerin yanında olması gerekiyor. Kürtleri dışlamak, kazanımlarını yok etmek Türkiye’ye hiçbir fayda sağlamaz. Kürt halkı için en büyük hassasiyet Rojava’dır. Türkiye’de demokratikleşme yönünde adımlar atılsa bile, Rojava’ya yapılacak bir operasyon Kürtler için büyük bir yıkım olur."