Bulduğu yetmedi, yeniden sondaja başladı: Amasya'da bölge halkı nöbette

İlayda SORKU

Amasya Taşova’ya bağlı Esençay köylüleri, bölgede maden arama için yeniden sondaj faaliyetlerine başlayan HDD Madencilik’e karşı çadır kurarak nöbet başlattı.

2020 yılında bölgede demir, bakır, kurşun, altın arama için sondaj faaliyetlerini başlatan ve daha önce mahkeme kararıyla izni iptal edilen şirket, bir süre önce sahaya geri döndü. 2 haftayı aşkın süredir alandaki sondaj faaliyetlerini sürdüren şirkete karşı direniş başladı.

Şirketin bölgedeki madencilik faaliyetlerine dair yürütülen hukuki süreci aktaran Taşova Çevre Platformu üyesi avukat Selim Saray, “Meclis’ten geçen yasa sonunda sondaj işlemlerini çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) dışında bıraktılar. Bu kapsamda orman idaresinden izin alan şirket iş makinelerini ve sondaj makinelerini alana çıkardı. İznin iptali için orman idaresine başvurduk ancak başvurumuz reddedildi” dedi.

Şirketin 2020 yılında da aynı izinleri aldığına dikkat çeken Saray, “Uzun süre bölgede kaldı. Aramalarını bitirdi ve yeterli rezerv tespit edildiğinden proje tanıtım dosyası hazırladı. Valilik ÇED gerekli değildir kararı verdi, süregelen hukuki süreçte bu karar Samsun İdare Mahkemeleri tarafından iptal edildi. Valilik ile şirketin kararı temyize taşımasıyla Danıştay 6. Dairesi, Samsun İdare Mahkemesi’nin kararına yönelik, ‘Her ne kadar davayı kabul etmişseniz de bölgenin nitelikli ve hassas olduğu tespiti yapıldığından; her ne kadar proje ikinci listede yer almışsa da birinci listede yer almış gibi ÇED raporu düzenlenmesi gerekir’ diye hükmetti. Bunun ardından yasal değişikliğe kadar sessiz kaldılar. Bizim itirazımız rezervi bulup işletme için proje tanıtım dosyası istenilen aşamaya gelinmiş bir süreçte tekrardan arama işlemine dönülmesine. Bunun hukuksuz ve haksız olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketin tekrar sondaja başladığı Boğalı Yaylası’na dikkat çeken Saray, “Bu bölge nitelikli, hassas, su üreten bir bölge. Yerel halkın içme suyunun sağlandığı, ormanın, meranın, suyun olduğu bir bölge. Dolayısıyla şirkete verilen iznin iptaline ve sondaj makineleri inene kadar hukuki ve demokratik tüm haklarımızı kullanacağız” diye konuştu.

SOL Parti Taşova İlçe Başkanı Kadir Yüksel ise, “Projenin planlandığı alan bize miras kalan topraklar. Burada tarım, hayvancılık, ormancılıkla geçiniyoruz. Üstelik Taşova’nın 24 köyünün içme sularının sağlandığı bir yer burası. Sular kirlenecek, yaşam alanları daraltılacak, hayvancılık bitecek, doğa yok edilecek. Altınsız yaşanır ama susuz, topraksız, havasız yaşanmaz. Geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HDD Madencilik Şirketi de Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boğalı Yaylası'nda 2020 yılından itibaren demir, bakır, kurşun ve altın arama çalışmalarına başlamış, 2 bin hektarlık alanda sondaj çalışması yapan şirkete karşı Taşova Çevre Platformu direniş başlatmıştı. Art arda gelen mahkeme kararlarının ardından Amasya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 1 Mart 2024’te ÇED sürecini iptal etmişti.