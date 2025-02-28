Bülent Arınç: Bu bir talimat, yerine getirilmesi örgütün vereceği karara bağlı

AKP'nin kurucularından olan eski Başbakan Yardımcısı ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Independent'te yer alan habere göre Arınç, çağrının "Sadece Türkiye’nin değil, bölgenin ve dünyanın ilgiyle takip ettiği bir açıklama olduğunu" belirtti.

ÇÖZÜM SÜRECİNE DEĞİNDİ

Erbil Forumu'nda konuşan Arınç, şunları söyle: "Örgütün kuruluşunun neredeyse 40. yılındayız. Bu süreç, acıyla, ıstırapla, felaketlerle ve insanımızı mahveden gelişmelerle geçti. Meclis Başkanlığı ve hükümet sözcülüğü görevine başlamakla kendimi çözüm sürecinin içinde buldum. Sonu maalesef iyi olmadı. Hükümet elinden gelen tüm çabayı gösterdi, fakat örgüt ihanet etti."

Bülent Arınç, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Şahsen Sayın Bahçeli’nin açıklamaları karşısında şaşırdım. Partisi de şaşırmıştır. Öcalan’dan beklenen çağrı bence yerine gelmiştir. Bu bir talimat, ancak yerine getirilmesi örgütün vereceği karara ve atacağı adımlara bağlı. Geçmişte yaptıkları açıklamaların dışında yeni bir şey duymadım. Şimdi burada da var altını çizerek baktım. Yani Öcalan'ın çağrısı da bu örgütü kuran, meydana getiren bütün eylemlerinden sorumlu olan 1999'dan beri de Türkiye'de İmralı'da yüksek güvenlikli cezaevinde kalan bir insan ancak bunu yazabilirdi. Diyor ki zamanında yaptığımız talepler artık zamansızdır. Bunların vakti geçmiştir. Demokratik bir toplum ortaya çıkarsa, ki çıktı şunlar şunlar da yapıldı. Bundan sonra bu mesele Cumhuriyet içerisinde demokrasiyle taşlanmasıyla bitecektir. Size düşen görev sizi kuran ben olduğuma göre örgütü hemen kongrenizi toplayıp lağvedeceksiniz, silahlarınızı bırakacaksınız. Bir emir bu, bir talimat yerine getirmek veya bunu olumlu karşılamak örgütün vereceği kararı yapacağı işe bağlı. Bunu bekleyeceğiz. Henüz onlardan geçmişte bireysel olarak yaptıkları açıklamaların dışında bugün yeni bir şey duymadım. Kaldı ki onları etki eden başka unsurlarında olumlu görüşlerini onlara bildirmeleri ve telkin etmeleri lazım."

"HAKLAR, TALEPLER KONUSUNDA GÖRÜŞMENİN YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Kürtçe'ye statü, anadilde eğitim ve olası bir afla olup olmayacağına" dair soruya Arınç, şöyle yanıt verdi: