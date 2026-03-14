Bülent Arınç, Özgür Özel ile yaptıkları görüşmeyi anlattı

Eski TBMM Başkanı AKP'li Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından ortaya atılan kimi iddialara yanıt verdi.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Arınç, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'na dair görüşmede bir şey konuşulmadığını belirtti.

"İÇ İŞLERİNE KARIŞMAM"

Arınç "Türkiye tablosu çizmeye çalıştım, tam olarak ana muhalefet partisi olarak onlardan beklentilerimi ifade ettim. Beni tamamen dinledi, nezaket gösterdi. Partiyle ilgili iç işlerine karışmam, bu çok saygısızlık olur. Ne Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu ne butlan meselesi… Butlan meselesini de konuşmadık. Neden konuşayım bunları? Kendi parti içindeki meseleler. Şöyle dedi: “Seçimlerden sonra ben normalleşme sözü üzerine memnun oldum. Ben gittim, iyi karşılandım. Sonra kendisi geldi. ‘Cumhurbaşkanı geliyor’ dedim forsu astırdım. Dışarıda karşıladım. Bazı arkadaşlarımız beni eleştirdi. Ama ‘o cumhurbaşkanı’ dedim. ‘Ama…’ diye devam etti: ‘Ben bu kadar şeyler yaptım. Meclis’e geldiğinde ayakta karşılamaya ikna ettim. Yeter ki gerginlik olmasın, siyasetin buna ihtiyacı var diye düşündüm. Ama bu mazide kaldı. Yapılan tutuklamalar arkasından açılan davalar oldu’ diye konuştu" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU'NU KONUŞMADIK"

Arınç, İmamoğlu'nu ziyaretinin gündeme gelip gelmediği konusunda da "Özgür Bey’le İmamoğlu konusunda bir şey konuşmadık, kesinlikle. Hoş görmem bunu. ‘İmamoğlu için ne düşünüyorsunuz’ diye bir şey sormadı. Ben, ‘yargılamalar başladığı için tavrım bellidir’ dedim. Şunu ekledim: ‘Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmemi isteyenler oldu ama bunun yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini düşünerek yapmadım" dedi.

"AK PARTİ BENİM EVİM"

Arınç, kendisiyle ilgili Erdoğan ve Özel arasında "dengeli siyaset" için bir misyon üstlendiği iddiaları üzerine de şöyle tepki gösterdi:

"Böyle bir misyonum yok. Beni bir türlü kabullenemeyen insanlar beni anlamayan insanlardır. Bazıları saçma sapan senaryolar yazıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla her zaman görüşüyorum. İkimizin arasındaki konulardır. Ben AK Partiliyim, AK Parti benim evim, kalmaya devam edeceğim, kurucusuyum. Tayyip Erdoğan da benim liderim ve genel başkanım. Diğerlerinden farkım; yermesini de takdir etmesini de bilirim. Başkaları eleştiri deyince korkudan kaçar, ben eleştiririm, bu inancımın bana yüklediği sorumluluk."