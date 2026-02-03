Bülent Arınç'tan Bahçeli'nin konuşmasına tebrik

AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması için tebrik etti.

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" dedi.

Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur" ifadelerini kullandı.

Arınç, şöyle devam etti: "Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim."

Bülent Arınç, "Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır" ifadelerini kullandı.