Bülent Arınç'tan Feti Yıldız'a destek, Devlet Bahçeli'ye çağrı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin," Son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik" değerlendirmesinde bulundu.

Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yıldız'ın siyasi pozisyonu nedeniyle ifadelerinin ayrıca önemli olduğunu vurguladı.

MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım'ın değerlendirmeleri hakkında da yorum yapan Arınç, şunları söyledi: "O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum."

Arınç'ın açıklaması şöyle:

"İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi ve MHP içerisinde önemli bir pozisyonda olması da konuşmalarının ehemmiyeti açısından ayrıca önemlidir. Ankara Milletvekili dostum Yaşar Yıldırım’ın da bir konuşmasını dinledim. O da Sayın Bahçeli’yi “TBMM’de özgül ağırlığı olan tek kişi” olarak tanımlamıştır. Bu tanım doğrudur. Bu takdirde Türk siyasî literatürüne “özgül ağırlık” kavramını kazandırmış biri olarak ben, Sayın Bahçeli ve Yıldız’dan bir şey rica ediyorum. Bu sözlerinizin arkasında durmakla birlikte özgül ağırlığın karakteri gereği söylemlerinizin fiiliyata geçirilmesinde ısrarcı olmanızı sizden bekliyorum. Hukuk sistemini yeniden inşa ve ihya etmeliyiz. Bu çabalarınızda sizi her daim takdir edeceğim."

İstanbul Milletvekili Sayın Fethi Yıldız’ın TBMM’deki son konuşmasını takdirle dinledim. Kendisi iyi ve vicdanlı bir hukukçudur. Geçmiş konuşmalarında da hukukun genel prensiplerine tam manada uyduğuna şahitlik etmiştik. Kendisinin Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi… — Bülent Arınç (@bulent_arinc) December 10, 2025

FETİ YILDIZ NE DEMİŞTİ?

Feti Yıldız Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hukuk düzeniyle ilgili mesajlar vererek şu ifadelei kullanmıştı: "Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin sınırladığı için çok dikkatli hareket edilmeli, bin düşünerek bir kere karar verilmelidir."

"Sayın Milletvekilleri, toplumsal hayatın vazgeçilmez şartı hukuk düzenidir. Bize düşen görev hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalarak onu hayata yansımasını sağlamaktır" diyen Yıldız, ceza yargılamalarındaki temel ilkeleri sıralayıp tutuklama kararları hakkında şunları ifade etmişti:

"Bütün yargılama önlemleri gibi tutuklamada geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşmada ceza davasının yürütülmesinde ya da ileride verilecek bir olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır."

Feti Yıldız, son dönemde kamuoyunda sıkça eleştirilen gizli tanık uygulamaları hakkında da şu yorumu yapmıştı:

"Gizli tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmaması hukukumuz için büyük bir kazanımdır. Eğer bu yola mecbur kalınırsa mecbur kalınmadan başvurulmamalıdır. Başvurulduğu takdirde savunma hakkına saygı gösterilmeli, sanığın gizli tanığa soru sorma hakkını mutlaka gözetmeliyiz."