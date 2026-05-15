Bülent Arınç'tan kendisine "siyaset fosili" diyen Semih Yalçın'a yanıt: Bahçeli'ye şikayet edeceğim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Bülent Arınç'ı "siyaset fosili" nitelendirmesiyle hedef alan sözlerine Bülent Arınç'tan yanıt geldi. Arınç sosyal medya hesabından paylaştığı yanıtında Yalçın'a "Senin için 'kimdir bu?' diye sorduğumda ne diyorlar biliyor musun? 'Şaribül leyli ven nehar'" ifadelerini kullandı.

AKP'nin kurucularından eski TBMM Başkanı Arınç, Yalçın'ın kendisi hakkında geçmişte de açıklamaları olduğunu ifade ederek "Her eline kalemi aldığında kime yakası açılmadık hangi hakareti etsem diye düşünen isminin anlamlarından uzak bu kişinin iki yıldır hakkımda yazdıklarını okuyor lâkin cevap verme ihtiyacı hissetmiyordum" dedi. Arınç, kendisine yönelik açıklamalarını sürdürmesi halinde Yalçın'ı Devlet Bahçeli'ye "şikayet edeceğini" belirtti.

Arınç'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Anadolu’da insanlar evlatlarına isim koyarken “adıyla yaşasın” diye dua ederler ki çocuklar onlara verilen isimlerin anlamı gibi bir karaktere sahip olsun.

Sana da edep sahibi olasın diye Edip; cömert ve hoşgörü sahibi olasın diye de Semih adını vermişler lâkin heyhat! Olamamışsın…

Her eline kalemi aldığında kime yakası açılmadık hangi hakareti etsem diye düşünen isminin anlamlarından uzak bu kişinin iki yıldır hakkımda yazdıklarını okuyor lâkin cevap verme ihtiyacı hissetmiyordum. Bunun iki nedeni var. Birincisi bu gibi isimlere karşılık verdiğinizde gemi azıya alırlar ve daha da hakaretamiz ifadelere sarılırlar. İkincisi ve daha önemli olan ise MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye karşı olan saygımdı. Sayın Bahçeli bana karşı olan eleştirilerinde çoğu zaman sert olmuştur ama 12 Eylül Darbesi’nin ardından ülkücülerin davalarını üstlenmem sebebiyle bütün ülkücülerin bana karşı sevgi ve saygısı olduğunu, kendisinin de bunu çok iyi bildiğini ifade etmiştir.

Lâkin geldiğimiz noktada had aşıldı, sabır taşı çatladı…

Geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığım bir konuşmada ifade ettiğim fikirler üzerine senin o irin damlayan kaleminden bana doğru akıttığın ifadeler bende tutmaz. 40 yıldır siyasetin içindeyim, tek rehberim de vicdan ve ahlâk oldu. Bugüne kadar bana karşı çemkirdiğin tüm ifadeleri temerrüt faizi ile sana iade ediyorum.

Senin için “kimdir bu?” diye sorduğumda ne diyorlar biliyor musun?

“Şaribül leyli ven nehar”

Tarih alanında profesörmüşsün, sen anlarsın ne demektir bu…

Seninle ortak bir acımız var; evlat acısı. Dünyanın en büyük acısıdır yalnız onu yaşayanlar bilir derler. İnan benim bir gecede saçlarım kırardı. Böylesine bir acıyı yaşayan insanlarda gözlemlediğim bir şey var. İnsanın vicdan terazisi hassaslaşır, merhamet kapıları ve gönül gözü ardına kadar açılır. Senin ise merhamet kapılarına zincir vurulmuş, vicdan terazin tartmaz gönül gözün kör olmuş.

Ezcümle diyeceğim şudur. Bu insan artık bunlara son vermelidir. Aksi takdirde kendisini bizzat Sayın Bahçeliye şikâyet edecek ve kendisinin yardımcısı sıfatını taşıyan bu kişinin hakaretlerine son vermesini isteyeceğim. Bu hakaretlere karşı artık sesimi kısmak niyetinde değilim."

— Bülent Arınç (@bulent_arinc) May 14, 2026

NE OLMUŞTU?

AKP kurucularından ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda çözüm sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" demişti.

Arınç ayrıca, kanun hükmünde kararnameyle OHAL Komisyonu'na yaklaşık 130 bin başvuru olduğunu, kendi ailesinde de mağdurlar bulunduğu için süreci takip ettiğini, sürecin sonucunda 9 bin başvurunun kabul edildiğini söylemişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, Bülent Arınç'ı sert sözlerle eleştirmişti. Arınç için "siyaset fosili" nitelemesini kullanan Yalçın, Arınç'ın açıklamalarına ilişkin "Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor" demişti.