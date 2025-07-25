Bülent Arınç'tan Murat Çalık'a ziyaret: Herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Çalık'la yüz yüze görüşemediğini ancak doktorlarının kendiini bilgilendirdiğini ifade eden Arınç, "Tedavisi devam ediyor. Geçmişte yaşadığı bazı rahatsızlıkların nüksetme ihtimali var. Burada önemli olan hastanelerde verilen güzel hizmetlerin yanında Adli Tıp'ın bir türlü müspet karar vermemesi. Ben herkese insaf, merhamet, vicdan tavsiye ediyorum" dedi.

"TUTUKLULUK İSTİSNAİ OLMALIDIR"

"Çalık'ın tutuksuz yargılanmasını diliyorum" ifadelerini kullanan Arınç, "Sevindirici haberi tüm Türkiye olarak bekliyoruz. 30 yıl fiilen avukatlık yapmış bir insanım. Dün de bugün de yarın da söyleyeceğim tek bir şey var, tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır" şeklinde konuştu.

Belirli bir yer sahibi olan insanların belli zamanlarda suçlanmasının mümkün olduğunu ifade eden Arınç, "Bir siyasetçi olarak ben de yargılandım. 5 yıl ağır hapis cezası aldım ana hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanı tutuksuz yargılandı. Hüküm kesinleşince cezaevine girdi. İnşallah hakimlerimiz de savcılarımızın da bu konularda çok daha hukuka uygun davranacağını umut ediyoruz" dedi.

Çalık'ın sağlığına kavuşmasını istediklerini kaydeden Arınç, "Benim tanıdığım Murat Çalık pırlanta bir insandır. Üzerine atılı suçların gerçekleşmediğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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