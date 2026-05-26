Bülent Arınç'tan 'mutlak butlan' açıklaması

Özel haberlerimizi ve günün öne çıkan gelişmelerini kaçırmamak için BirGün’ün WhatsApp kanalını buraya dokunarak hemen takibe alabilirsiniz.

AKP’nin kurucu isimlerinden, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP'de genel başkan değişiminin yaşandığı 38'inci kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verilmesini değerlendirdi.

Arınç, "BAM Dairesi’nin 20 sayfalık kararını okudum. Bir hukukçu olarak bu kararı yetki, görev ve usul hukuku bakımından yanlış buluyorum" dedi.

"BUGÜNE KADAR OLMADI"

Bugüne kadar Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili hususlarda YSK dışında bir hukuk mahkemesinin karar vermediğini belirten Arınç, "Kararı, konjonktürel bir karar niteliğinde görüyorum. Asıl vahim olan bu kararın ihtiyati tedbirli olarak verilmesidir" dedi.

"ASIL VAHİM OLAN BU KARARIN İHTİYATİ TEDBİRLİ VERİLMESİ"

Kararın bir partiyi işlevsiz hale getirebileceğini ve bu tür müdahalelerin demokrasiyi kesintiye uğratabileceğini vurgulayan Arınç, şunları kaydetti:

"Oysa Yargıtay denetiminden geçmesi açısından tedbirli olmadan da karar verilebilir ve bugünkü kaos ortamı oluşmayabilirdi. Kararın Yargıtay’da kesinleşmesi durumunda gerekli tüm işlemler kavgasız sonuçlanırdı. Uygulamada böyle bir tedbirli karar da görülmedi. Bütün bu durum karşısında Yargıtay’a düşen görev, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır. BAM kararı elbette bir parti kapatma kararı değildir ancak sonuçları itibariyle bir partiyi işlevsiz hale getirmek, içini karıştırmak ve gücünü yok etmek neticesini doğurabilecek bir karardır. Kendi tecrübemle söylemek isterim ki bu tür müdahaleler siyasi partilerden daha çok başta siyaset kurumu olmak üzere kurumların işlevsiz kalmasına ve demokrasinin yolunun kesilmesine sebebiyet verir."