Bülent Arınç'tan "yeni parti kuracağı" iddialarına yanıt

AKP’nin kurucu isimlerinden, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yeni parti kurulacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.Gazete Pencere'nin haberine göre Suriçi Grubu’nun toplantısında konuşan Arınç, Hüseyin Çelik ve Haşim Kılıç gibi isimlerle yapılan görüşmelerin parti hazırlığı olmadığını belirterek, “Ben bu evin sahibiyim, partinin kurucusuyum” dedi. Arınç, Abdullah Gül’ün de söz konusu görüşmelerin içinde “kesinlikle” yer almadığını söyledi.

Gazete Pencere’den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, “Ben bu evin sahibiyim, partinin kurucusuyum” ifadelerini kullandı. Arınç, “Ben muhalif olmam ama eleştiririm. Erbakan Hoca’yı da eleştirdim. Hiç yanından ayırmadı” dedi.

‘PARTİ GÜNDEMLERİ YOK’

Arınç, Hüseyin Çelik ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimlerle yapılan görüşmelere ilişkin de konuştu. Bu temasların “demokrasi buluşmaları” olduğunu söyleyen Arınç, yeni bir parti hazırlığı olmadığını belirtti.

Arınç, “Ayrı parti kurup partime taarruz edemem. Troller, troliçeler ne derlerse desinler. Ben eleştiririm” dedi.

Arınç, yeni parti iddialarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç gibi arkadaşlarımız demokrasi buluşmaları yapıyorlar. Ama bir parti gündemleri yok. Abdullah Gül de bu konuların içinde kesinlikle yok.”

Arınç ayrıca, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeniden cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyetinin de bulunmadığını ifade etti.

"TUTUKLAMA KARDEŞİM"

Arınç, CHP’li belediyelere yönelik tutuklamalar konusunda da değerlendirmede bulundu. “Hiçbir zaman CHP’li olmadım” diyen Arınç, Özgür Özel’le ilgili sözlerinin “CHP’yle köprü kurduğu” şeklinde yorumlanmasına tepki gösterdi.

Tutuklama tedbirinin ölçüsüz kullanıldığını belirten Arınç, Beylikdüzü Belediye Başkanı’na ilişkin, “Hasta, annesiyle ve ablasıyla görüştüm. Bizim cenahtan da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar. Tutuklama kardeşim” dedi.