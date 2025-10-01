Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu çıkışı

AKP'nin kurucularından, eski Türkye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında "İmamoğlu tutuksuz yargılansın" açıklaması yaptı.

Bülent Arınç, Ekol TV’de yaptığı konuşmada, "Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim, kaçarlarmış. Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten" dedi.

Daha önce ağır sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı hastanede ziyaret eden Arınç, neden İmamoğlu’nu ziyaret etmeyeceğini söyledi:

"Ben CHP ile yolu hiç kesişmemiş bir insanım. Murat Çalık'ı hastanede görmeye çalıştım. İzmir'de Tunç Soyer'i ziyaret ettim. Sincan'da eski arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Yakın zamanda da Osman Kavala'yı ziyaret etmek istiyorum. Gezi olayları sebebiyle.

İnancım itibariyle masum olduğuna inandığım insanların en azından hatırlarını sormak istiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na bu kadar gürültü içinde gitmem, onu ziyaret etmem yanlış anlaşılır. Ben onu mahkemeye bırakıyorum."