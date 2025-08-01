Bülent Arınç’tan Yeni Akit’e: Ahlâktan, edepten yoksun bir gazete

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Yeni Akit gazetesinin 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan ve hastaneye sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın "turp gibi" olduğunu iddia eden Yeni Akit gazetesine tepki gösterdi.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir'in Youtube kanalında konuk olan Arınç ise Akit'e tepki göstererek şunları söyledi:

"Bir utanmaz gazete var. Ahlâktan, edepten yoksun bir gazete. Gözlerini hırs bürümüş. Manşet üstünde bir başlık atmış. Buradan söyleyeyim. Murat Çalık turp gibi falan değil. Murat Çalık'ı ben ziyaret ediyorum, ettim.

Zannediyorlar ki ben sadece Murat Çalık'ı ziyarete gittim. Ben ekonomist değilim kardeşim, ben hukukçuyum. Benimle hukuk adına konuşun siz."

NE OLMUŞTU?

Lenfoma şüphesiyle geçen haftalarda ameliyat edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp raporu çıkmış.

Kurum, Çalık hakkında tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde karar verilmişti.

Çalık, İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Bir süredir hastanede olan Çalık'a ikinci kez kemik iliği biyopsisi uygulanmıştı.

Arınç geçtiğimiz günlerde Çalık'ı ziyaret ederek tutuksuz yargılanması çağrısını yapmıştı.