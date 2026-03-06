Bülent Cihantimur ava giderken avlandı: “15 milyon lira dolandırıldım”

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında 16 yaşında olan ve seyir halindeyken 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci’ye çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur'un doktor babası Bülent Cihantimur dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

Cihantimur, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını sağlayacakları vaadiyle bazı avukatların kendisini yaklaşık 15 milyon 800 bin lira dolandırdıklarını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Bülent Cihantimur “müşteki” sıfatıyla, M.V., G.İ., M.İ. ve Y.I. “şüpheli” sıfatıyla yer aldı.

Bülent Cihantimur'un, hakkındaki dava gerekçesiyle “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol altına alındığı, bu konuda avukatları aracılığıyla başvuru yaptığı ancak tedbirin kaldırılmadığı belirtilen dilekçede, “şüphelilerin” Cihantimur’un “mağduriyetinin” farkında olarak kendisini ikna ettiği savunuldu.

Dilekçede, “Şüpheliler, fikir ve eylem birliği içerisinde hakkında ‘yurt dışı çıkış yasağı' bulunan ve zor durumda olan müvekkilin içinde bulunduğu zor durum ve şartlardan faydalanarak, müvekkili kamu görevlileriyle ‘hatrı sayılır' ilişkileri olduğundan bahisle, belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak 15 milyon 800 bin lira dolandırmışlardır” ifadelerine yer verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde şüphelilerin hesaplarına bloke konulması da talep edildi.

10 YIL HAPİSLE YARGILANACAK

İstanbul Eyüpsultan’da, 1 Mart 2024'te yazar Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un o dönem 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, bir arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV türü motosiklete çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

İstanbul Başsavcılığı 6 Mart 2024'te Tok ve Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Eylem Tok, oğlunu yurt dışına kaçırdı. Önce Mısır'a giden ikili ardından ABD'ye geçti.

Cihantimur ve Tok, 18 Haziran 2024'te ABD'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Türkiye'nin iade talebinin görüşüldüğü ilk duruşmadan sonra Tok'un avukatının değiştirilmesini talep ettiği öğrenildi.

Şubat 2025'te Massachusetts Bölge Mahkemesi, ülkede tutuklu yargılanmaya devam eden Eylem Tok ve ABD vatandaşlığı da bulunan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. İki ismin Türkiye’ye iade süreci devam ediyor.

Kaçma olayına ilişkin hazırlanan iddianamede, anne Eylem Tok ve baba Bülent Cihantimur dahil beş kişi hakkında 10'ar yıl hapis cezası talep edildi. Beş şüpheli, “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ve “Suçluyu kayırma” suçlarından yargılanacak.

İddianameye göre Eylem Tok, kaza sonrası Timur Cihantimur’u kendi ikametine götürdü. Bülent Cihantimur da kazadan haberdar edilerek eve geldi. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, bir süre evde kalan şüpheliler daha sonra araçlarla yola çıktı. Bülent Cihantimur’un kullandığı araç ile Timur Cihantimur’un bulunduğu araç hareket etti; Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu ise başka bir araçla takip etti. Yol üzerinde valiz aktarımı yapıldığı, ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun havalimanına giderek önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne geçtikleri ve Türkiye’ye dönmedikleri kaydedildi. Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

Savcılık, Bülent Cihantimur’un “kaçış planından haberim yoktu” savunmasını; tarafların aynı ikamette hazırlık yaptıkları, birlikte yola çıktıkları ve valiz aktarımı yapıldığı yönündeki tespitlerle çeliştiği gerekçesiyle kabul etmedi.