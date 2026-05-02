Bülent Ersoy'dan rekor fiyata yeni reklam anlaşması: Türkiye tarihine geçti

Sanatçı Bülent Ersoy, dev bir online alışveriş platformuyla gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde tek reklam filmiyle 135 milyon lira kazandı.

Bu anlaşma, Türkiye’de bir reklam projesinde ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçti.

Türk Sanat Müziği’nin önde gelen isimlerinden Bülent Ersoy, sanat başarılarının yanı sıra iş dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak büyük bir online alışveriş şirketiyle yaptığı anlaşma, magazin dünyasında gündem oldu.

135 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA

Sözcü'de yer alan habere göre, Ersoy’un tek bir reklam filmi için 135 milyon Türk Lirası aldığı öğrenildi.

Anlaşmanın detayları kamuoyuna yansırken, bu ücret ülke reklamcılık sektörü açısından tarihi bir rekora işaret etti.

Öte yandan, reklam filminde Diva'nın nasıl bir konseptle izleyici karşısına çıkacağı ise merak konusu oldu.