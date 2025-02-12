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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Senaryo Ersoy tarafından onaylandı.

Kültür Sanat
  • 12.02.2025 10:51
  • Giriş: 12.02.2025 10:51
  • Güncelleme: 12.02.2025 11:49
Kaynak: AA
Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.

Sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

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