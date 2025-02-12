Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak. Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Senaryo Ersoy tarafından onaylandı.
Kaynak: AA
Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.
Sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.
Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.