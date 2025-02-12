Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak. Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı. Senaryo Ersoy tarafından onaylandı.

Kültür Sanat
  • 12.02.2025 10:51
  • Giriş: 12.02.2025 10:51
  • Güncelleme: 12.02.2025 10:55
Kaynak: AA
Bülent Ersoy'un hayatı sinemaya aktarılacak

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, sinema filmi olacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.

Sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

BirGün'e Abone Ol